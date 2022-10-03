أسعار النفط تصعد الاثنين بدعم من اتجاه لخفض الإنتاج

صعدت أسعار النفط الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة “أوبك+” خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميًّا، ما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا؛ في محاولة لدعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 3.78 دولار، أو 4.44% إلى 88.92 دولار للبرميل، في تمام الساعة 2.44 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

صعود أسعار النفط

وارتفع أيضًا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 5.20% أو 4.13 دولار إلى 62.88 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضر إغلاق “كوفيد- 19” في الصين؛ أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثّر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميًّا قبل اجتماع يوم الأربعاء؛ وذلك لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في “أوبك +”، لـ”رويترز”.

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لـ”أوبك+”، بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميًّا، الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، بعد أن لامس أعلى مستوياته في عقدين. ومن شأن الانخفاض أن يزيد الطلب على النفط ويدعم الأسعار.