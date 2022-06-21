أسعار النفط تصعد الإثنين وصعود خام برنت بأكثر من دولار

أرتفعت أسعار النفط في تعاملات الأثنين، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفعاً بأكثر من دولار إلى 114 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 110.17 دولاراً للبرميل.

واستقرت أسعار النفط، في وقت سابق اليوم الاثنين، بعد عناء لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، فيما تعمل السوق على تحقيق التوازن بين شح الإمدادات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ولا يزال النفط الروسي بعيداً عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية عقب الحرب الأوكرانية.

وفي ليبيا، ظل إنتاج النفط متقلباً في أعقاب تعرض المنشآت النفطية للحصار من قبل جماعات في شرق البلاد، وبلغ إجمالي إنتاج البلاد نحو 700 ألف برميل يومياً