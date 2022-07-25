أسعار النفط تصعد الإثنين وسط صريحات لبايدن عن وضع سقف سعري للنفط الروسي

ارتفعت أسعار النفط في تمام الساعة 3:07 بتوقيت (EDT)، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.69% إلى 104.94 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 2.04% إلى 96.63 دولار للبرميل.

صرح جو بايدن الرئيس الأمريكى أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

صعود أسعار النفط

وأوضح بايدن خلال اجتماع مع مساعديه عبر الفيديو، إلى أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالى، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إدارته لزيادة انتاج النفط فى الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطى الاستراتيجي..

وأكد بايدن أنه على الإدارة أن تبحث خطوات إضافية في هذا الشأن، داعيا الشركات للاستفادة من “الأرباح القياسية” من أجل تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.

وقال بدين: “نتحدث عن السقف الشامل على سعر النفط الروسي، الذي أقنعت شركاءنا بالموافقة عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع. وهذا سيسمح بزيادة العرض وخفض واردات بوتين.”

وأكد بايدن أنه “سيبذل كل في وسعه” خلال الأسابيع القادمة من أجل خفض أسعار الوقود..

كما أعلنت الجزائر، مساء أمس الأحد، عن انقطاع مؤقت في تزويد إسبانيا بالغاز بسبب تسجيل عطل من الجانب الإسباني، وأوضحت شركة “سوناطراك” الجزائرية الحكومية للنفط، أن الجانب الإسباني سجل، الأحد، عطلا على مستوى أنبوب الغاز الرابط بينها وبين الجزائر (ميدجاز)، وهو ما تسبب فى انقطاع مؤقت في تزويد مدريد بالغاز

كما تعمل الفرق التقنية الإسبانية على إصلاح هذا العطل من أجل استئناف إمداد إسبانيا بالغاز فى أقرب الآجال

ويذكر أن أنبوب “ميدجاز” هو خط أنابيب غاز طبيعى بين الجزائر وإسبانيا، وتم افتتاحه في الأول من مارس 2011، ويبدأ من منطقة حاسى الرمل بولاية الأغواط ( تبعد 400 كم عن الجزائر العاصمة)، ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى مدينة ألميريا الإسبانية