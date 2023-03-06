أسعار النفط تصعد الإثنين وخام برنت يصل إلى 85.95 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، إذ صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياسي العالمي برنت تسليم مايو بنسبة 0.12% بما يعادل 0.14 دولار إلى 85.95 دولار للبرميل في تمام الساعة 1:30 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.59% بما يعادل 0.74 دولار، إلى 80.27 دولار.

وصرح المستشار الألمانى أولاف شولتس، بأن بلاده أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية.

أسعار النفط الأثنين

وقال شولتس: “لقد حصلنا على استقلالنا من إمدادات الغاز والفحم والنفط من روسيا، قبل عام، لم يكن أحد يتوقع أن ننجو اقتصاديا بسهولة من وضع لا يوجد فيه المزيد من إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا”.

وأكد شولتس: “لقد نجحنا.. وما توقعه البعض لم يحدث، لا توجد أزمة اقتصادية في ألمانيا، لا يوجد نقص في الغاز أو أي شيء من هذا القبيل”.

ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، وقامت العديد من الدول الأوروبية بالامتناع عن شراء النفط الروسي، ومحاولة فرض سقف أسعار عليه، في محاولة لمنع الدول الأخرى من شرائه.