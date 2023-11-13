أسعار النفط تصعد الإثنين.. خام برنت يصل إلى 82.41 دولار

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أصدرت منظمة أوبك تقريرا بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت بفعل إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

أسعار النفط

بحلول الساعة 06:16 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير بواقع 98 سنتا إلى 82.41 دولار للبرميل بعدما كانت انخفضت دولارا خلال التعاملات المبكرة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي لشهر ديسمبر بواقع 98 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل.

ورغم تعويض بعض خسائر النفط الخام يوم الجمعة بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة أربعة بالمئة خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.