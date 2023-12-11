أسعار النفط تصعد الإثنين.. خام برنت يصل إلى 76.28 دولار

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد تراجعها في المعاملات المبكرة مع استمرار المخاوف بشأن فائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتباطؤ نمو الطلب على الوقود المتوقع العام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا إلى 76.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:61 مساءً، بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 71.66 دولار.

أسعار النفط الأثنين

وقفز كلا العقدين أكثر من 2% يوم الجمعة، لكنهما انخفضا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية لهما منذ 2018، بسبب استمرار المخاوف بشأن تخمة المعروض.

وقال جون إيفانز من شركة بي في إم للوساطة النفطية في مذكرة يوم الاثنين: “ليس هناك شك في أن المجمع النفطي لا يزال في حالة ضعف”.

وعلى الرغم من تعهد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، إلا أن المستثمرين ما زالوا متشككين بشأن الامتثال.

وقال جيم ريتربوش، رئيس شركة ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي: “الأعضاء المشاركون في تخفيضات الإنتاج لا يشهدون فقط انخفاضًا في الإيرادات من الكميات الأصغر ولكن أيضًا من انخفاض الأسعار الذي حدث بعد قرار أوبك + الأخير”.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.

وتتوقع بي أر سي كابتل ماركتس سحب مخزون قدره 700 ألف برميل يوميًا في النصف الأول، ولكن 140 ألف برميل يوميًا فقط للعام بأكمله.