أسعار النفط تصعد الإثنين بفعل تطورات إيجابية

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات ملحوظة في مستهل الأسبوع الجديد خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بفعل بعض التطورات الإيجابية والتي عززت الطلب على النفط الخام وعلى رأسها التفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي للنفط بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى الصين وعقد مباحثات مهمة للغاية مع رئيس الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وخلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفعت العقود الفورية لخام برنت بنسبة 0.24% وسجلت حوالي 76.56 دولارا للبرميل، وأيضا، سجلت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.25% لتصل إلى 71.67 دولارا للبرميل.

ولقد شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا ملحوظا بدعم من التفاؤل حيال تعافي الطلب على النفط الخام خلال الفترة المقبلة وبخاصة مع عقد مباحثات مهمة بين الولايات المتحدة والصين على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، والتي بدورها قد تساهم في دعم تحسن العلاقات بين أقوى اقتصادين في العالم، ومن ثم قد يعزز ذلك النمو الاقتصادي العالمي والطلب العالمي على النفط الخام في الفترة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار النفط الخام تلقي دعما من تصريحات وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، بنهاية الأسبوع الماضي والتي أشار فيها إلى أنه من الواقعي أن تصل أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل وبخاصة وأنه من المتوقع بأن ينخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 20 مليون طن أو ما يقدر بحوالي 400 ألف برميل يوميا هذا العام، وهذه التصريحات كان لها تأثير إيجابي في دعم أسعار النفط الخام.