أسعار النفط تصعد الإثنين بسبب الغموض بشأن إعادة خط أنابيب كيستون

شهدت أسعار النفط صعودا بأكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين وسط استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط الخام بين كندا والولايات المتحدة في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على قيام الغرب بفرض سقف لسعر النفط الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 % إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.59 دولار للبرميل بارتفاع 57 سنتا أو 0.8%.

وقالت شركة تي سي إنرجي الكندية يوم الأحد إنها لم تحدد بعد سبب تسرب النفط من خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة بينما لم تقدم أيضا جدولا زمنيا لموعد استئناف تشغيل الخط الأنابيب.

ويعتبر خط كيستون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميا شريانا مهما لنقل الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج وللتصدير.

وفي غضون ذلك، قال بوتين يوم الجمعة إن بلاده، أكبر مصدر للطاقة في العالم، قد تخفض إنتاجها النفطي وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريا “غبيا” على روسيا اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

وقال محللو مجموعة (إيه إن زد) في مذكرة إنه على الرغم من أن حالة الغموض المحيطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وسقف الأسعار المرتبط بها أبقت التقلبات عالية في الأسعار، كان للعقوبات تأثير محدود على الأسواق العالمية حتى الآن.