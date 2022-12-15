أسعار النفط تصعد الأربعاء وسط توقعات بتعافي الطلب العام المقبل

ارتفعت أسعار النفط في التداولات، الأربعاء، على الرغم من البيانات التي أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركي، وبسبب توقعات “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 من ديسمبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.

تحرك أسعار النفط لأعلى

وبحلول الساعة 3:52 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بواقع 2.21 دولارا، أي بنسبة 2.74 بالمئة، إلى 82.89 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنحو 2.07 دولارا، أو بنسبة 2.75 بالمئة إلى 77.46 دولار.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين.

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.