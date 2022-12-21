أسعار النفط تصعد الأربعاء وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكي

حققت أسعار النفط مكاسب في تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تزايد مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 3:16 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.43 دولارا، أي 3.04%، إلى 82.42 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير 2.26 دولارا، أي 2.96%، إلى 78.49 دولار.

أسعار النفط

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر، فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع 828 ألف برميل،.

وتزايدت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بـ”كوفيد-19″ في الصين، مع بدء البلاد تخفيف سياستها الصارمة المعروفة باسم (صفر كوفيد).

وأدى النهج الصيني إلى إبقاء عدد الإصابات والوفيات منخفضا نسبيا بين 1.4 مليار نسمة، لكن منظمة الصحة العالمية وصفته بأنه غير “مستدام” هذا العام بسبب مخاوف حول تأثيره على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.