أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 75.35 دولار

صعدت أسعار النفط الأربعاء لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب.

وبحلول الساعة 07:17 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.11 سنتا أو 1.50 بالمئة إلى 74.35 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 97 سنتا أو 1.40 بالمئة إلى 69.58 دولارا للبرميل.

أسعار النفط الأربعاء

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند أدنى مستوياتها منذ أواخر يونيو يوم الثلاثاء عند 73.24 دولارا للبرميل، متكبدة خسارة 2.79 دولارا للبرميل على أساس يومي.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة OANDA: “المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في العام المقبل، والالتزام الضعيف بتخفيضات الإنتاج من أوبك + وزيادة الإنتاج في أماكن أخرى، بما في ذلك المستويات القياسية في الولايات المتحدة، تؤثر بشدة على الأسعار حتى نهاية العام”.

وفي تقريرها الشهري الأخير عن سوق النفط، ألقت أوبك باللوم في الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام على “المخاوف المبالغ فيها” بشأن نمو الطلب على النفط.

وأبقت مجموعة الدول المنتجة للنفط على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميا.