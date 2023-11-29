أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 83.18 دولار

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأربعاء، مع ترقب اجتماع “أوبك+”، وسط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي، وفي ظل تعطل صادرات تصل إلى مليوني برميل يوميًا من كازاخستان بسبب الأحوال الجوية.

وبحلول الساعة 08:07 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 1.84% بما يعادل 1.50 دولار عند 83.18 دولار للبرميل.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة 2.04% أو 1.56 دولار، ليسجل 77.97دولار للبرميل.

وتسببت العاصفة الشديدة التي ضربت منطقة البحر الأسود في تعطيل أكثر من مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56% اعتبارا من 27 نوفمبر.

صعود أسعار النفط

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

ولقي النفط دعما أيضا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعله أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وقدر ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر.