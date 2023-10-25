أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 89.57 دولار

صعدت أسعار النفط الأربعاء، منهية تراجع شهدته الجلسات المبكرة عندما وازنت علامات على تقلص الإمدادات الأميركية أثر بيانات اقتصادية أضعفت توقعات الطلب على الطاقة.

أسعار النفط الأربعاء

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار إلى 89.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.32 مساءا بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار إلى 84.86 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار القياسية في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وأفادت أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي الثلاثاء بانخفاض إمدادات الخام الأميركي بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر. ويتعارض ذلك مع متوسط آراء ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين قدروا أن مخزونات الخام زادت بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق الأربعاء.

في هذه الأثناء، تراجعت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر، مما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود، الأمر الذي ربما يؤثر سلبا على توقعات الطلب على النفط.

ويراقب المستثمرون منطقة الشرق الأوسط أيضا، إذ يخشى المتعاملون أن يؤدي اتساع رقعة الصراع هناك إلى اضطراب أسواق النفط وتعطيل الإمدادات.

وتضغط دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول عربية من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.