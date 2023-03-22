أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 76.69 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، وصعدت الأسعار نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع رغم ارتفاع أسبوعي مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية في الوقت الذي انخفض فيه الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على مستقبل الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.37 دولار أو 1.82 بالمئة إلى 76.69 دولار للبرميل في الساعة 2:26 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 1.23 دولار أو 1.77 بالمئة إلى 70.90 دولار.

واتجه الخامان نحو تحقيق أعلى مستوى لهما عند الإغلاق منذ 14 مارس الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مارس الجاري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.

لكن البيانات الرسمية أظهرت وجود زيادة أقل في المخزونات مقارنة مع البيانات التي أصدرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل.

زيادة المخزونات الأمريكية

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية خلال 12 أسبوعا من 13 أسبوعا الماضية، مما أدى إلى زيادة المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2021.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2021 وسط مخاوف من أن يؤدي اضطراب القطاع المصرفي إلى ركود عالمي وخفض الطلب على النفط.

وساعد انتشال بنك كريدي سويس من محنته في مطلع هذا الأسبوع على انتعاش أسعار النفط.

ومن المرجح أن يلتزم تحالف أوبك+ المكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا باتفاقه بتخفيض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام على الرغم من تراجع أسعار الخام، حسبما قالت ثلاثة مصادر في التحالف لوكالة رويترز.