أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 80.00 دولار

صعد خام برنت القياسي العالمي اليوم الأربعاء، مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة، وفق رويترز.

وبحلول الساعة 06:27 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.41%، إلى 80.00 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا، بما يعادل 0.32%، إلى 76.03 دولار للبرميل.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين أمس الثلاثاء بوضع سياسات لاستعادة وتوسيع نطاق الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يعزز الطلب على النفط.

أسعار النفط الأربعاء

وأظهر تقرير صدر أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو ؛ ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت أمس الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال.

وعلى جانب العرض، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.