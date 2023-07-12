أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 80.28 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، بعد استقرارها في التعاملات المبكرة، إذ توازن السوق بين زيادة محتملة في مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف الاقتصادية من جهة وبين تخفيضات مزمعة في الإمدادات من كبار المصدرين والآمال في ارتفاع الطلب العالمي من جهة أخرى، حسب وكالة رويترز.

أسعار النفط الأربعاء

وتعرضت أسعار النفط لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.06%، بما يعادل 0.84 دولار، إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 مساءا بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.38%، بما يعادل 1.03 دولار، إلى 75.86 دولار.

وأكد سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة لدى دي.بي.إس بنك، إنه من المنتظر أن نشهد نقصا في الإمدادات في الربع الثالث ولم نر بعد أثر الحذر إزاء رفع أسعار الفائدة.