أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 73.78 دولار

صعدت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، بما يعني سيرها في اتجاه معاكس لتراجعات سابقة خلال الجلسة، متأثرة ببيانات مفاجئة حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط بـ 9.6 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 453.7 مليون برميل.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها بـ 1.8 مليون برميل فقط.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

انخفاض استهلاك مصافي التكرير الأمريكية

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 216 ألف برميل يوميا.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وعلى العكس، أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات البنزين بـ 600 ألف برميل إلى 222مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 100 ألف برميل.

أسعار النفط اييوم

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 100 ألف برميل إلى 114.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 800 ألف برميل.

وتراجعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام بمقدار 376 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

قفزت أسعار خام برنت بنحو 1.52 دولار، بما يعادل نسبة 2.10% إلى 73.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينيتش، بينما ارتفعت أسعار خام نايمكس بنسبة 2.39 بالمئة وبمقدار 1.62 دولار إلى 69.32 دولار للبرميل.