أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 77.13 دولار

ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل، الأربعاء، بعد توقع بعض المحللين انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية وتأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار المعركة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

وقال باول اليوم في شهادة أعدت لإلقائها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم لا يزال “أمامها طريق طويل”.

أسعار النفط الأربعاء

وقال محللون إنهم لا يتوقعون أن تختلف شهادة باول بشكل كبير عما قاله في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وأكدوا أن قرارات البنك المركزي الأمريكي ستعتمد على البيانات.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 07:32 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 %، أو 1.23 دولار ، إلى 77.13 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.38 دولار، أو 1.94 بالمئة، إلى 72.57 دولار للبرميل.

ومن شأن عودة الاقتصاد الأميركي لتحقيق نمو مستدام أن تعزز الطلب على النفط.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي، لكن استطلاعا موسعا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأميركي بيانات رسمية عن مخزونات النفط الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، يليها تقرير إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.