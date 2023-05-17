أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 77.10 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، عاكسة تراجعات مبكرة بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 05:43 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.92%، بما يعادل 2.19 دولار إلى 77.10 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.01%، بما يعادل 2.13 دولار، إلى 72.99 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

صعود خام برنت

وزاد ذلك من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، والتي أثارتها بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8%.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا، في مذكرة: “التوقعات الاقتصادية العالمية بها الكثير من علامات الاستفهام وهذا لا يمنح تجار الطاقة ثقة كبيرة في شراء النفط الخام. لا يزال الكثير من النفط متاحا في الوقت الحالي”.

كما تواصل المحادثات بخصوص رفع سقف الديون الأميركية التأثير على السوق، وقدرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد في وقت مبكر قد يكون أول يونيو إذا لم يرفع الكونغرس سقف الديون.

وفي الصين، نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أبريل دون التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد قوته الدافعة في بداية الربع الثاني.