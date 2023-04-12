أسعار النفط تصعد الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 87.24 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث حفزت بيانات التضخم الأمريكية الهادئة الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة وخفف من تأثير زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.63 دولار، بما يعادل 1.90 بالمئة إلى 87.24 دولار للبرميل.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.10 بالمئة إلى 83.24 دولار وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 2٪ أمس الثلاثاء، وفقا لرويترز.

صعود خام برنت

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ارتفع بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في فبراير وفي الاثني عشر شهرًا حتى 31 مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5٪، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو 2021 وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6٪ على أساس سنوي في فبراير.

وقال خبراء إنه يشير رقم مؤشر أسعار المستهلكين، إلى حد ما، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وهذا تطور إيجابي في الطلب على الطاقة.

وارتفعت السندات الحكومية، مقياس الأسهم العالمية، والذهب بينما انخفض الدولار بحدة بعد البيانات كما أن ضعف عملة الولايات المتحدة يجعل النفط المسعر بالدولار أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتجاهلت الأسواق زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وعزت ذلك جزئيًا إلى الإفراج عن النفط بموجب تفويض من الكونجرس من احتياطي الطوارئ الأمريكي وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

وزادت مخزونات الخام 597 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 470.5 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 600 ألف برميل.