أسعار النفط تصعد الأربعاء بعد موافقة أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج منذ الجائحة

ارتدت أسعار النفط صعوداً، اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجموعة أوبك+على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كوفيد-19، وذلك في اجتماع في فيينا اليوم الأربعاء، مما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضخ المزيد.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر في تمام الساعة 2.53 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة مرتفعة 1.48% إلى 87.80 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط اليوم

وزادت العقود الآجلة لخام القياس برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.79% إلى 93.44 دولارا للبرميل.

يعكس خفض بهذا الحجم مستوى القلق بشأن توقعات الطلب على الطاقة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة.

وكان خام القياس الأمريكي سجل مؤخرًا أول خسارة ربع سنوية له في عامين بعدما تخلى عن جميع المكاسب التي تحققت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متعاملون إن ارتفاع الدولار كان سبباً رئيسياً في انخفاض الأسعار على نحو طفيف، إذ خفض الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وذكر مصدر مطلع لـ”رويترز”، أن الولايات المتحدة تحث منتجي أوبك+ على تجنب إجراء تخفيضات كبيرة في وقت يسعى الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

والتأثير الحقيقي على العرض من هدف إنتاج أقل، سيكون محدوداً لأن العديد من دول أوبك+ تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الحالية.

ففي أغسطس، لم تحقق أوبك+ هدفها الإنتاجي بفارق 3.58 مليون برميل يوميا.

مع ذلك، قال محللو (إيه.إن.زد ريسيريش) في مذكرة، إن الاتفاق على التخفيضات الكبيرة “سيبعث برسالة قوية مفادها أن المجموعة مصممة على دعم السوق”، مضيفين أن ذلك “سيؤدي إلى شح كبير في السوق”.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.