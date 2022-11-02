أسعار النفط تصعد الأربعاء بعد قرار «الفيدرالي» رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد القرار الذي صدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية مجددًا مع انتعاش نشاط المصافي استعدادًا لموسم الطلب على وقود التدفئة في الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.45% إلى 96.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:37 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

أسعار النفط الأربعاء

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 2.2% إلى 90.31 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات اتحادية انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية 3.1 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات البنزين بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.

ومازالت المخزونات الأميركية من معظم المنتجات منخفضة مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشيك للسحب من المخزونات الإستراتيجية الأميركية سيستبعد مصدرًا للإمدادات مما يعني مزيدًا من الشح في السوق.