أسعار النفط تصعد الأربعاء بعد تراجعها في وقت مبكر من التعاملات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات صناعية ارتفاعًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية، ما قد يعني تباطؤ الطلب في أكبر دولة مستهلكة في العالم، في ظل ارتفاع التضخم وتباطؤ التصنيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم أكتوبر، في تمام الساعة 2:49 (بتوقيت EDT) إلى 97.34 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 91.81 دولار.

أسعار النفط

وأظهرت بياناتٌ، صدرت عن معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، مقابل توقعات بارتفاع بمئة ألف برميل فقط.

ويترقب المستثمرون توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهرية لسوق النفط، والمقرر نشرها غدًا، حتى يضعوا تصورات لتوجهات السوق للفترة التالية.

وفي وقت مبكر من تعاملات اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بـ0.7% إلى 95.61 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بـ0.7% إلى 89.84 دولار.