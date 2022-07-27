أسعار النفط تصعد الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء الساعة 3:20 بحسب توقيت (EDT) بعد تراجع حاد يوم أمس، بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.71% إلى 107.23 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 3.13% إلى 79.95 دولار للبرميل.

يأتي ارتفاع الأسعار بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا ضخما في مخزونات أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، أي أكبر بأربع مرات من التراجع الذي توقعه المحللون.

كما أظهر التقرير أن مخزونات البنزين تراجعت 1.1 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع ب 3.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.