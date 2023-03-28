أسعار النفط تصعد الأثنين عند التسوية .. خام برنت يصل إلى 78.12 دولار

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات يوم الاثنين، إذ أدى إيقاف العراق بعض صادرات الخام من إقليم كردستان شبه المستقل لدفع الأسعار إلى الصعود فيما انحسرت المخاوف بشأن اندلاع أزمة مالية بفضل أنباء عن الاستحواذ على مصرف أمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا عند التسوية قدره 3.13 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 72.81 دولار للبرميل بارتفاع 3.55 دولار أو 5.1 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.