أسعار النفط تصعد الأثنين.. خام برنت يصل إلى 78.66 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن قالت شركة بريتيش بتروليو إنها أوقفت الشحنات عبر البحر الأحمر مؤقتًا بعد الهجمات على السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:32 مساءا بتوقيت جرينتش، أضاف خام غرب تكساس الوسيط، المؤشر الأمريكي، 2.48٪ إلى 73.23 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2.66٪، ليصل إلى 78.66 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط الأثنين

وقالت شركة بي بي إن العبور عبر البحر الأحمر، الذي يربط قناة السويس في الشرق الأوسط، سيتم تعليقه مؤقتا. وفي تطور منفصل دفع الأسعار إلى الارتفاع، قالت روسيا يوم الأحد إنها قد تخفض إنتاج النفط الخام هذا الشهر بمقدار 50 ألف برميل إضافية أو أكثر يوميًا.

من ناحية أخرى، لا تزال المخاوف بشأن آفاق الطلب على الطاقة تؤثر على أسعار النفط، التي انخفضت بنسبة 10% هذا العام.

يبدو أن النمو الاقتصادي من المقرر أن يضعف في عام 2024 بعد الزيادات الأكثر قوة في أسعار الفائدة منذ عقود من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتعافي الهزيل من عمليات الإغلاق في عصر فيروس كورونا في الصين.