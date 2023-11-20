أسعار النفط تصعد الأثنين.. خام برنت يصل إلى 82.82 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط توقعات بخفض مجموعة “أوبك+” للإمدادات على نحو أكبر بهدف دعم الأسعار التي شهدت تراجعا منذ أربعة أسابيع بعد انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الوضع المتأزم في المنطقة.

وبحلول الساعة 06:34 مساءا بتوقيت جرينتش، بلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 2.21 دولار ، ما يعادل 2.74 في المائة لتصل إلى 82,82 دولارا للبرميل.

أسعار النفط الأثنين

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.31 دولار، ليسجل 78.20 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعهما في الجلسة السابقة ليوم الجمعة بـ4 في المائة.

ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 80 دولارا للبرميل على خلفية احتمال إعلان “أوبك+” عن تخفيضات أعمق في الاجتماع المقبل؛ على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولارا سيشجع الإدارة الأمريكية على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون حدوث اضطراب في تجارة النفط الخام الروسي، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.