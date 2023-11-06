أسعار النفط تصعد الأثنين.. خام برنت يصل إلى 86.83 دولار

ارتفعت أسعار النفط ، الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام، وفقًا لرويترز.

ارتفاع اسعار النفط

وبحلول الساعة 06:40 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تداولات اليوم 94 سنتا بما يعادل 1.11% إلى 86.83 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.06 % إلى 81.56 دولار.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية، إن السعودية أكدت الأحد، أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر للإبقاء على الإنتاج عند نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

ووفققًا لرويترز، أعلنت روسيا أيضًا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وانتعشت أسعار النفط بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو 6% في الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر.