أسعار النفط تصعد الأثنين.. خام برنت يصل إلى 89.00 دولار

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأثنين، لتعكس تراجعات تم تسجيلها في التعاملات المبكرة.

وكانت الأسعار قد حققت ارتفاعا قويا بتداولات نهاية الأسبوع الماضي والذي كان قد ساهم في وصول النفط لأعلى مستوى في أكثر من نصف عام، ولكن حالة التخوف والقلق من ضعف الطلب الصيني على النفط الخام بالأسواق أدت لانخفاض الأسعار، وبخاصة بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين- ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميا- لعام 2024، بما رفع التكهنات بشأن احتمالية ضعف الاقتصاد الصيني.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 06:30 مساءا بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الفورية لخام برنت بنسبة بلغت 0.51% ووصلت إلى 89.00 دولارا للبرميل، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.46% إلى 85.94 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات السلبية لنمو اقتصاد ثاني أكبر مستورد لخام النفط عالميا-الصين، وهو ما قد يضعف الطلب الصيني على النفط خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الشأن؛ خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بعام 2024 إلى 4.0% من 4.5% سابقا، موضحة بأن الصين تواجه تحديات شديدة لتحقيق نمو اقتصاد قوي ناجم عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بالتزامن مع استمرار مشاكل قطاع العقارات، وهذا آثار القلق حيال احتمالية ضعف الطلب على النفط الخام، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط على هامش التعاملات.