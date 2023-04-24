أسعار النفط تصعد الأثنين.. خام برنت يصل إلى 82.61 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد تراجعها في التعاملات المبكرة ليتم تمديد الانخفاض الحاد خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الغربية سيؤثر على النشاط الاقتصادي وبالتالي توقعات الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 08:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.05٪، بما يعادل 0.82 دولار، إلى 78.69 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع عقد برنت بنسبة 1.16٪، بما يعادل 0.95 نقطة، إلى 82.61 دولارًا للبرميل.

أداء أسعار النفط

وانخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 5٪ الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي لهما خلال خمسة أسابيع.

من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية الغربية الرئيسية – سواء كان الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي – أسعار الفائدة عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع بعناد.

ينصب التركيز بشكل أساسي على الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وسط مخاوف من حدوث ركود في النصف الأخير من العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

سيتم إصدار أحدث الأرقام المتعلقة بالوظائف والنمو والتضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وستزود مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأدلة عن القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي قبل اجتماع السياسة في مايو.

وأظهرت البيانات الصادرة في الصين يوم الجمعة أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم جلب كميات قياسية في مارس، بينما أظهرت أحدث البيانات الحكومية من الهند أن المصافي المحلية عالجت كمية قياسية من النفط الخام في مارس.

وقال المحللون في آي إن جي في مذكرة: “نتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن لوحظت أيضًا واردات أقوى من النفط الخام”.

وأضاف آي إن جي: “كانت هذه الخطوة مدفوعة في الغالب بصفقات شراء جديدة، مما يشير إلى أن بعض المشاركين في السوق يشعرون أن أسعار النفط أقل من قيمتها في الوقت الحالي”.