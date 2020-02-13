أسعار النفط تشهد حالة عدم استقرار.. وبرنت يتجاوز 55 دولارا

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس حالة عدم استقرار بفعل المخاوف بشأن انكماش الطلب بسبب قيود السفر المفروضة فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما ألقى بظلاله على توقعات خفض المعروض من كبار المنتجين.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت تراجع 8 سنتات بما يعادل 0.1 % ليسجل 55.71 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات أو 0.1 % مسجلا 51.24 دولار للبرميل.

وارتفع برنت 3.2 % أمس بينما صعد غرب تكساس 2.5 % حيث عزز تباطؤ الإصابات الجديدة بالفيروس توقعات انتعاش الطلب.

وانكمش الطلب النفطي بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام بالعالم، بسبب قيود السفر إلى البلاد والحجر الصحي في بعض مناطقها.

وقالت مؤسسة الكيماويات الوطنية الصينية اليوم إنها ستغلق مجمعا طاقته 100 ألف برميل يوميا .

علاوة على تقلص معدلات التكرير بمجمعين آخرين وسط انخفاض الطلب على الطاقة.

وقال أحد المحللين، “موجة صعود النفط فقدت بعض الزخم بعد أن أعلنت الصين عن ارتفاع كبير في الإصابة بفيروس كورونا”.

لكنه أضاف أنه حتى مع تعرض الخام لضغوط بفعل زيادة حالات الإصابة، فإن “أسعار النفط تشهد بعض الدعم وذلك من التقدم المتمثل في أن الروس قد يوافقون أخيرا على تخفيضات إنتاج إضافية من أوبك+.”

وأعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.

سجلت مقاطعة هوبى 14840حالة إصابة جديدة

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن إجمالي 3441 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وتعد هذه أكبر حصيلة وفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس. كما ارتفعت حالات الإصابة؛ إذ سجلت 14840 حالة.

وأقالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مسؤول الحزب في هوبي، ليحل محله عمدة شنغهاي يينغ يونغ، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأعلن عن التغير بعد فترة وجيزة من الإبلاغ عن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات.