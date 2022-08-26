أسعار النفط تشتعل الجمعة قبيل خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

يبدو أن النفط في طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط تشديد توقعات المعروض، خاصة مع تحول اهتمام المستثمرين إلى خطاب رئيسي بشأن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق يوم الجمعة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بجانب مخاوف الإمدادات الإيرانية وتصريحات السعودية التي أشعلت سوق النفط.



وارتفعت اسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أشارت المملكة العربية السعودية إلى تخفيضات محتملة في إنتاج أوبك + لتحقيق الاستقرار في السوق المتقلبة، وهي خطوة يدعمها أعضاء آخرون في المنظمة بما في ذلك العراق والكويت والسودان والإمارات وعدد من أعضاء المنظمة، خاصة مع اقتراب الاتفاق النووي الإيراني الذي سيسمح بعودة التدفقات الإيرانية للسوق مرة أخرى.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 94 دولار للبرميل بنسبة في حدود 1.5% أ في البرميل.

وزاد خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة إلى مستويات قرب الـ 100 دولار للبرميل بزيادة في حدود 1.3%.

وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس الخميس.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط 93 دولارًا للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 2.5٪ في الجلسة السابقة حيث استوعب المتداولون عناوين الأخبار المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكرر باول عزم البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتفشي.

فقد النفط ما يقرب من ربع قيمته منذ يونيو بسبب تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، لكن يبدو أنه وجد أرضية حول 90 دولارًا للبرميل هذا الشهر. زاد احتمال إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والذي قد يؤدي إلى زيادة الصادرات، من المعنويات الهبوطية مؤخرًا.

من المقرر أن يتحدث باول في الساعة 10 صباحًا بتوقيت واشنطن، بمناسبة أبرز أحداث ندوة جاكسون هول التي تستمر يومين. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج – التي صوتت على السياسة النقدية هذا العام – إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع أسعار الفائدة بعد إلى مستويات تؤثر على الاقتصاد وقد يضطر إلى تجاوزها 4٪ لبعض الوقت.