أسعار النفط تسجل 81 دولارا لخام البرنت وسط عقوبات على الدول تضع سقف للأسعار

سجلت أسعار النفط 81 دولارًا للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.31دولار.

أسعار النفط

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، إن روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التى تختار وضع سقف لأسعار الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى منتصف أكتوبر الماضي، لكنها تراقب الوضع.

وأضاف بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، «نبنى أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر فى النفط ومنتجات النفط أو الغاز مع هذه البلدان – التى تفرض قيودًا على الأسعار-، ومن ثم فهذا هو موقفنا فى الوقت الحالى»، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع المناقشات الدائرة حول تحديد سقف للأسعار.