أسعار النفط تسجل انخفاضات حادة الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 73.97 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث يخشى التجار أن تؤثر أزمة مصرفية على النمو الاقتصادي العالمي، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم أبريل بنسبة 4.67%إلى 68.00 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 4.49% إلى 73.97 دولارًا للبرميل.

وقال إد مويا، كبير محللي السوق في Oanda: “سوق النفط ستكون عالقة في فائض معظم النصف الأول من العام، ولكن يجب أن يتغير ذلك طالما أننا لا نرى خطأ سياسيًا كبيرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى ركود حاد”.

أسعار النفط الأربعاء

وأضاف: “الآن بالقرب من منتصف الستينيات من الدولارات أصبح هبوط خام غرب تكساس الوسيط تحت رحمة مدى سوء الصورة الكلية.”

وقال إن إعادة اختبار أدنى مستويات أكتوبر الماضي قد تضيف ضغطًا هبوطيًا متزايدًا على خام غرب تكساس الوسيط، مضيفًا أن مخزونات الطاقة قد تكافح نظرًا لضعف توقعات الطلب ومن المرجح أن يستمر الفائض على المدى القصير.

جاء الانخفاض مع اتجاه أسواق المخاطر العالمية للبيع بعد الأنباء التي تفيد بأن البنك الوطني السعودي، أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس Credit Suisse، لن يقدم المزيد من المساعدة للبنك المحاصر.

وأدت الأخبار إلى انخفاض أكثر من 20% في أسهم البنك المدرجة في الولايات المتحدة. كما أثار القلق بشأن حالة النظام المصرفي العالمي بعد أقل من أسبوع من فشل بنكين إقليميين أمريكيين، بحسب الشبكة.

ودفع الضغط في البنوك الصغرى بنك جولدمان ساكس إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

دور البنوك الصغيرة والمتوسطة

وكتب الاقتصاديون في جولدمان ساكس: “تلعب البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم دورًا مهمًا في الاقتصاد الأمريكي”. “البنوك التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار تمثل حوالي 50٪ من الإقراض التجاري والصناعي في الولايات المتحدة، و60٪ من الإقراض العقاري السكني، و80٪ من الإقراض العقاري التجاري، و45٪ من الإقراض الاستهلاكي”.

وأضافوا: “اتخذ صانعو السياسة في الولايات المتحدة خطوات صارمة لدعم النظام المالي، لكن المخاوف بشأن الإجهاد في بعض البنوك لا تزال قائمة”.

“قد يتسبب الضغط المستمر في جعل البنوك الصغيرة أكثر تحفظًا بشأن الإقراض من أجل الحفاظ على السيولة في حالة احتياجها لتلبية عمليات سحب المودعين، وقد يؤثر تشديد معايير الإقراض على الطلب الكلي”، بحسب ما نقلته سي إن بي سي عن اقتصاديي جولدمان ساكس.