أسعار النفط ترتفع مع حظر أوروبا للخام الروسى وترقب انتعاش الطلب الصينى

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي ، وبعد أن أنهت الصين قيود إغلاق كوفيد 19 في شنغهاي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت تسليم أغسطس 35 سنتا أو 0.3 % إلى 115.95 دولار للبرميل. وانخفضت قيمة العقد بنسبة 1.7% أمس الثلاثاء، حيث أغلق عقد برنت تسليم يوليو أمس الثلاثاء عند 122.84 دولارًا للبرميل ، بزيادة 1%.

أسعار النفط لخام غرب تكساس تصعد

وصعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.3 % إلى 115.04 دولار للبرميل.

وتخلت أسعار النفط عن مكاسبها وتحولت للهبوط أمس الثلاثاء بعد تقرير بأن بعض المنتجين يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الإنتاج لمجموعة أوبك+ .

لا يوجد سعي رسمي من منظمة البلدان المصدرة للبترول لضخ المزيد من الخام

وفي حين لا يوجد سعي رسمي من منظمة البلدان المصدرة للبترول لضخ المزيد من الخام للتعويض عن أي نقص محتمل في الإنتاج الروسي فإن بعض الأعضاء الخليجيين بدأوا التخطيط لزيادة إنتاجية في وقت ما في الأشهر القليلة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مندوبين في أوبك.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس ، وهو العقد الأنشط تداولا، منخفضة دولارين أو 1.7 %، لتسجل عند التسوية 115.60 دولار للبرميل بعد أن كان صعدت إلى 120.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأغلقت العقود تسليم يوليو، التي انقضى تداولها أمس الثلاثاء، مرتفعة 1.17 دولار أو 1 %، إلى 122.84 دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 40 سنتا، أو 0.4 %، لتبلغ عند التسوية 114.67 دولار للبرميل.

عقود الخام الأمريكي تلامس 119.98 دولار أمس

وفي وقت سابق من الجلسة لامست عقود الخام الأمريكي 119.98 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس.

وقال أندرو ليبو من ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون “تعليق روسيا من اتفاق أوبك بلس قد يكون مؤشرا لاستخدام السعودية والإمارات العربية المتحدة طاقتهما الإنتاجية الفائضة، لأنهما ستشعران بأنه لم يعد هناك اتفاق لحصة إنتاجية يحتاج للاعتراف بمصلحة روسيا.”

وعلى الرغم من تحولهما للهبوط في أواخر الجلسة، فإن الخامين القياسيين كليهما ينهيان شهر مايو على ارتفاع، في سادس شهر على التوالي من المكاسب.

ولقيت أسعار النفط دعما في معظم الجلسة من موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي على واردات النفط الروسي، وقرار الصين رفع بعض قيود كوفيد-19، وانطلاق الموسم الصيفي لقيادة السيارات في الولايات المتحدة.