أسعار النفط ترتفع مع تشديد العقوبات على موسكو وسط توقعات بتوقف الإمدادات الروسية

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع فرض حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3 % ، إلى 102.09 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

أسعار النفط لخام غرب تكساس تصعد

وصعدت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6% ، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن سجلت 99.10 دولار في التعاملات المبكرة.

مخاوف من تعطل الإمدادات بعد عزل البنوك الروسية

وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى إيه.إن.زد “الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات… في المدى القريب”.

تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطرابا شديدا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت.

النفط الروسي يشكل حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية

ويمثل النفط الروسي حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية.

ومع استمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم أوبك+، في الثاني من مارس المقبل. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أبريل.

وقبيل الاجتماع، خفضت أوبك+ توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مما يؤكد نقص المعروض في السوق.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل أن أوبك+ أنتجت في يناير أقل من أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يوميا.

محلل: السوق يتسم بنقص شديد في المعروض

وقال هاينز : “السوق يتسم بنقص شديد في المعروض مع بذل منتجي أوبك بالفعل جهودا مضنية لزيادة الإنتاج أيضا، وهو ما يعني أن أي مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل كبير في السوق”.

من ناحية أخرى، أظهرت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الإثنين أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أبريل سيزيد 8.34 دولار ليصل إلى 91.96 دولار للبرميل.

وسعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار فبراير لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي تحدد عند 91.91 دولار للبرميل في أبريل، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.05 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.