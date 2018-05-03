أسعار النفط ترتفع مجددا بدعم تخفيضات إنتاجية تقودها أوبك

رويترز





ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من التخفيضات الانتاجية التي تقودها أوبك واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، لكن المكاسب قيدتها زيادة كبيرة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.







وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.35 %، لتبلغ عند التسوية 73.62 دولار للبرميل.







وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.74 بال%مئة، لتغلق عند 68.43 دولار للبرميل.







ويلقى النفط دعما من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهو ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط.







ومن ناحية أخرى فإن التخفيضات الانتاجية التي تقودها أوبك تساهم في تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام.







لكن تزايد مخزونات النفط الأمريكية يضغط على مكاسب عقود النفط. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء قفزة قدرها 6.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.







وسجل انتاج النفط الأمريكي أيضا مستوى أسبوعيا قياسيا مرتفعا بلغ 10.62 مليون برميل يوميا ليتجاوز انتاج السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، وليقترب من انتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.

