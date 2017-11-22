أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ 2015

وقال معهد البترول الأمريكي، في تقرير، إن أسعار النفط في عقود يناير الآجلة ارتفعت بنسبة 2.2% وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف 2015، بعد انخفض الانتاج الأمريكي بنحو 6.36 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتجاوز هذا الانخفاض ما توقعته بلومبرج، التي اعتقدت أن الإنتاج تراجع بنحو 2.2 مليون برميل فقط.

وقالت بلومبرج إن سعر خام برنت ارتفع اليوم في العقود الآجلة تسليم يناير بنحو 57 سنتا أو 0.9% مسجلة 63.14 دولار للبرميل، بعد أن صعدت بنسبة 0.6% أمس.