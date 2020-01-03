أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى فى أكثر من 3 أشهر

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط في الأسواق الدولية أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مقتل قاسم سليماني، نقلا عن سكاي نيوز.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6%، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1%، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل 2019 عند 64.09 دولار.

ورجح هنري روم محلل شئون إيران لدى أوراسيا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

ووجدت أسعار النفط دعمًا أيضًا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو 2019.