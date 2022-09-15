أسعار النفط ترتفع عند تسوية تعاملات الأربعاء بدعم من الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الأربعاء، بدعم التوقعات الإيجابية بشأن تعافي الطلب الصيني ومع ترقب تطورات المعروض من الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 1% أو ما يعادل 93 سنتًا عند 94.10 دولار للبرميل عند التسوية.

توقعات بصعود الطلب الصيني

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 1.3% أو 1.17 دولار ليصل إلى 88.48 دولار للبرميل.

واستفادت أسعار الخام من إعلان مدينة “تشنغدو” الصينية أنها ستخفف تدابير الإغلاق والمرتبطة بالسيطرة على جائحة “كورونا” بشكل تدريجي، في إشارة إيجابية بشأن الطلب على الخام.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري، ما يتجاوز التوقعات البالغة 1.9 مليون برميل.

وبينما انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، صعد مخزون المقطرات 4.2 مليون برميل في نفس الفترة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام إلى مليوني برميل يومياً، ما يعتبر أقل بنحو 110 آلاف برميل عن تقديراتها السابقة.

وتوقعت الوكالة هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو 1.9 مليون برميل يومياً بحلول فبراير المقبل، مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات موسكو من الخام والمنتجات البترولية المكررة حيز التنفيذ الكامل.

وكانت وكالة “بلومبرج” قد ذكرت بالأمس أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تدرس شراء النفط في حال هبوط السعر أدنى 80 دولارًا للبرميل، من أجل إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي.