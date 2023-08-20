أسعار النفط ترتفع على وقع تباطؤ مؤشرات الإنتاج الأمريكي

قاد التباطؤ الذي شهدته مؤشرات مؤشرات الإنتاج الأمريكي إلى صعود أسعار النفط بنحو 1%، لكن الخامين القياسيين أسدلا الستار على أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما في العام الجاري نتيجة ارتفاع المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا، أي بنسبة 0.8 %، ليبلغ 84.80 دولار أمريكي للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أي بنسبة 1.1%، ليبلغ مستوى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفع الخامان القياسيان بعد أن أظهرت بيانات أنَّ عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع السادس على التوالي، وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت بنحو 18 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 % خلال الأسابيع السبعة المنتهية في الحادي عشر من أغسطس الجاري.