أسعار النفط ترتفع الجمعة.. وخام برنت يصل إلى 85.94 دولار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الجمعة، كما تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2%، إذ عوض انتعاش نشاط المصانع في الصين تأثير المخاوف المتصاعدة حيال زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.19 دولار بما يعادل 1.40%، إلى 85.94 دولار للبرميل، في تمام الساعة 4:20 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.65 دولار، ما يعادل 2.11% إلى 79.81 دولار للبرميل.

ولم تنجح أسعار النفط الخام برنت خلال تعاملات أمس في اختراق مقاومة 85.03 دولار، وبالتالي تراجع من مستويات 85.32 دولار حتى مناطق 84.29 دولار.

وتشير توقعات سعر النفط الخام بأنه يواجه عمليات جني أرباح نتيجة الارتفاع الكبير الذي حدث خلال الأيام الماضية لذا قد يواصل التصحيح حتى مناطق 83.31 دولار في حالة كسر 84.32 دولار.