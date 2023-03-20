أسعار النفط ترتفع الإثنين.. وخام برنت يصل إلى 73.66 دولار

ارتفعت أسعار النفط الاثنين صعودا من تراجعات مبكرة عندما سادت مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويجئ ارتفاع أسعار النفط بدعم من صفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك (يو.بي.إس) الأكبر في سويسرا على كريدي سويس ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.

وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهد المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.

وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني “تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف وعلى احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة”.

وأضاف مور أن “الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. ويعزز الاتجاه الهبوطي للأسعار من احتمالية قيام أوبك بخفض إنتاجها بصورة أكبر لدعم الأسعار”.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.69 دولار أو 0.95 بالمئة إلى 73.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش.

وهوى برنت الأسبوع الماضي بنحو 12 بالمئة في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 0.90 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 67.64 دولار للبرميل. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وهبط خام غرب تكساس الأسبوع الماضي 13 بالمئة تقريبا في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل.