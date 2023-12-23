أسعار النفط تتراجع في ختام تعاملات الجمعة إلى 79.07 دولار لخام برنت

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد خروجها من أوبك، لكن أسعار النفط ارتفعت على مدى الأسبوع بفضل أنباء اقتصادية أمريكية إيجابية ومخاوف من أن هجمات الحوثيين على السفن ستعزز تكاليف الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو 0.5 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولارا.

أسعار النفط

وتسببت الهجمات في تعطيل حركة المرور في قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في شركة PVM، حول تأثير الاضطراب: “التوقف المباشر للإمدادات ليس هو السبب الوحيد الذي سيؤثر على أسعار النفط جراء الوضع في البحر الأحمر؛ إذ تتزايد أسعار الشحن وتكاليف التأمين”.

وفي العراق، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد دعم العراق لاتفاق أوبك+ والتزامه بتخفيضات النفط الطوعية.

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، جاءت قراءة التضخم الرئيسية أضعف من المتوقع، مما عزز تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

كما ساعدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة العام المقبل في خفض الدولار الأمريكي (.DXY) إلى أدنى مستوياته منذ يوليو مقابل سلة من العملات الأخرى لليوم الثاني على التوالي.