أسعار النفط تتراجع بنسبة 19% منذ الإعلان عن زيارة جو بايدن للسعودية

تراجعت أسعار النفط بنسبة 19%، منذ بداية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موعد زيارة رئيسها جو بايدن للمملكة العربية السعودية.

وفي 13 يونيو الماضي، وهو تاريخ الإعلان الرسمي عن الزيارة، كان سعر خام برنت يحوم حول 123.7 دولار للبرميل، في حين أنه يُتداول حالياً قرب 100 دولار للبرميل.

وقد يعود أحد أسباب انخفاض أسعار النفط إلى تطلعات أمريكا ورئيسها بايدن في إقناع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام وأكبر منتجيه في دول “أوبك”، بزيادة إنتاجها من النفط، وذلك لوقف ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 5 دولارات للغالون.

وساهم ارتفاع أسعار البنزين في صعود معدل التضخم في أميركا إلى أعلى مستوياته في 4 عقود ليبلغ 9.1% خلال شهر يونيو الماضي.

زيارة جوبايدن للسعودية

ويُتوقّع أن يصل إنتاج السعودية من النفط خلال شهر يوليو 2022 إلى 10.83 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب الزيادة في حصص الإنتاج المقررة لشهر يوليو من قبل تحالف “أوبك +”.

وكانت دول التكتل النفطي قد التزمت بزيادة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يومياً، إلا أن التحالف قرّر في اجتماعه في بداية شهر يونيو الماضي تعديل الإنتاج الإجمالي المخطط لشهر سبتمبر، وإعادة توزيع زيادة الإنتاج بالتساوي على مدى شهري يوليو وأغسطس 2022.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتكتسب الزيارة أهميةً استثنائية، لما تمثّل من إعادة ترتيب للأولويات الدبلوماسية لدى بايدن، لاسيما من ناحية ترميم العلاقة مع دولةٍ وصفها مؤخراً بأنَّها شريك إستراتيجي لبلاده لمدة 80 عاماً.