أسعار النفط تتراجع بشكل قوي في ختام تعاملات الخميس بعد قرار زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط بشكل قوي عند تسوية تعاملات الخميس، بعد قرار “أوبك بلس” بشأن الإمدادات ومع تقييم تطورات الطلب والمعروض في السوق.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس هبوطًا 1.2% أو 1.45 دولار عند 114.81 دولار للبرميل عند التسوية، ليتراجع عقد تسليم الشهر التالي 5.7%، لكنه أعلى بنحو 40% مقارنة بنهاية العام الماضي.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 3.7% أو 4.02 دولار ليسجل 105.76 دولار للبرميل، ليهبط عقد تسليم الشهر التالي بنحو 7.8% في يونيو، لكنه لا يزال مرتفعًا 41% منذ بداية العام الجاري.

وتعرضت أسعار النفط لأول هبوط شهري منذ نوفمبر الماضي، مع توقعات زيادة الإنتاج والقلق حيال الطلب وسط مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

وقرر تحالف “أوبك بلس” اليوم تأكيد خطته لزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس المقبل، وهي نفس الزيادة المقررة في يوليو.

وقال “إد مورس” الرئيس العالمي لأبحاث السلع في “سيتي جروب” في مقابلة مع محطة “بلومبرج”، إن الطلب انخفض في الولايات المتحدة مقارنة ببداية العام الجاري، ليتوقع تباطؤًا إضافياً حول العالم بسبب ارتفاع الأسعار.

وكان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس قد أظهر هبوط مخزونات النفط الخام 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو، مقابل توقعات انخفاضها 569 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة.