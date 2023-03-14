أسعار النفط تتراجع بحدة الثلاثاء.. وخام برنت يصل إلى 77.25 دولار

واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها، اليوم الثلاثاء 14 مارس (2023)، لليوم الثاني على التوالي، إذ هبط خام برنت بنسبة 4.36%، بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس الإثنين بأكثر من 2.5%، وذلك بعد إعلان انهيار بنك “سيليكون فالي” الأميركي.

وترك انهيار بنك “سيليكون فالي” آثارًا سلبية في أسواق الأسهم، بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز المخاوف بشأن احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، في توقيت يشهد فيه العالم أزمة طاقة طاحنة، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت بقوة في ختام معاملات أمس الإثنين 13 مارس ، ليهبط خام برنت القياسي تحت 81 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:40 مساءا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايو 2023، بنسبة 4.36%، ليسجل 77.25 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل ، بمقدار 3.66 دولار أو 4.89%، ليسجل 71.14دولارًا للبرميل.

وكان حجم تراجع أسعار خام برنت، أمس الإثنين، هو الأدنى منذ أوائل شهر يناير الثاني الماضي، بينما سجل خام غرب تكساس أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، بحسب بيانات بلومبرج.