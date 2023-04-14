أسعار النفط تتراجع الخميس.. وهبوط خام برنت إلى 86.26 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بالمخاوف من ركود اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط، وكانت قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو 1.07 دولار أو 1.23%، إلى 86.26 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 96 سنتًا، أو 1.15%، إلى 82.30 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 08:00 مساءا بتوقيت جرينتش.

أسعار النفط الخميس

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 2%، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، حيث حفز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة؛ إلا أن هناك مخاوف من أن قد تدفع ضغوط القطاع المصرفي الأمريكي الاقتصاد إلى الركود، مما سيضعف طلب الولايات المتحدة على النفط.

وأشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها الشهر، اليوم الخميس، إلى مخاطر هبوط الطلب على النفط في الصيف، وأبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 دون تغيير.

وعزز مؤشر الدولار الأمريكي في مارس بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وتراجع الدولار يجعل النفط أرخص لمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يرفع الطلب.

وأظهرت البيانات، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 22.5%، في مارس الماضي، مقارنة بالعام السابق، إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020.