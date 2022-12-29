أسعار النفط تتراجع الخميس وسط ارتفاع إصابات كورونا في الصين

سجلت أسعار النفط تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة الإصابات للارتفاع في مناطق أخرى من العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تسليم فبراير تراجع بنسبة 0.66% إلى حوالي 87.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 2.20 مساء توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط الخميس

وتعتزم الولايات المتحدة مطالبة المسافرين القادمين من الصين بحمل شهادة تحليل طبي تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في حين تعتزم إيطاليا إجراء تحليل للقادمين من الصين لدى وصولهم إلى المطارات.

وتثير هذه التطورات المخاوف من تلاشي التعافي المأمول للطلب على النفط.

من ناحيته، قال جون دريسكول المدير في شركة جيه.تي.دي إنيرجي سيرفسز إن رفع القيود على حركة السفر يمكن أن يؤدي إلى تفش عالمي جديد لفيروس كورونا، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب على النفط، وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم فبراير بنسبة 0.93% إلى 82.33 دولار للبرميل.