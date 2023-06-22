أسعار النفط تتراجع الخميس.. وخام برنت يصل إلى 74.01 دولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط يوم الخميس وسط مخاوف المتعاملين من تغلب تأثير رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة أكبر من المتوقع على بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي من المحتمل أن تكون مرتفعة.

أسعار النفط الخميس

وبحلول الساعة 05:37 مساء بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.11 دولار، أو 4.05 بالمئة، إلى 74.01 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.13 دولار، أو 4.34 بالمئة، إلى 69.40 دولار.

ومحا الخامان مكاسبهما خلال الجلسة السابقة، حين صعدت أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما أدى لتوقعات بأن يؤدي نقصهما في أنحاء العالم لتقليص المزج مع الوقود الحيوي وزيادة الطلب على النفط.

ويسود الحذر الأسواق بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس يوم الأربعاء أن هدف البنك هو كبح جماح التضخم، وقال إن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام “تخمين جيد جدا”.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع بمقدار نصف نقطة مئوية لمحاربة التضخم الجامح. وكانت هذه هي المرة الثالثة عشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي البريطاني الفائدة.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الخميس.

ولاقت الأسواق دعما يوم الأربعاء بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية نحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو حزيران، حسبما ذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي. وجاء ذلك مقابل توقع المحللين زيادة قدرها 300 ألف برميل.